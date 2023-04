Roma-Feyenoord, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Mourinho e Cristante

Alle ore 11 ci sarà la rifinitura a Trigoria. Oggi Dybala si è allenato parzialmente in gruppo e domani svolgerà l'intera sessione con i suoi compagni

Domani alla vigilia di Roma-Feyenoord Mourinho e Cristante parleranno in conferenza stampa alle ore 13.30. Il mister risponderà alle domande dei giornalisti presenti e scioglierà gli ultimi dubbi di formazione. Bryan è in dubbio a causa di una ferita alla palpebra sinistra. Alle ore 11 ci sarà la rifinitura a Trigoria. Oggi Dybala si è allenato parzialmente in gruppo e domani svolgerà l'intera sessione con i suoi compagni. L'argentino punta a tornare dal 1' dopo aver saltato l'ultimo match contro l'Udinese.