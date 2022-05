Roma-Feyenoord, delirio a Fiumicino. Da Blanco a Venditti, quanti vip in partenza

Saranno a Tirana anche Rosella Sensi e Edoardo Leo. Partito anche Cristian Totti che si incontrerà con papà Francesco in Albania

La finale di Conference League è arrivata. Tirana già ribolle, ma il clima a Fiumicino non è meno rovente. Dalle 7 di questa mattina l'aeroporto è stato invaso dai tifosi giallorossi in procinto di raggiungere la capitale albanese. A un ritmo di un decollo ogni 30 minuti fino alle 14, orario di partenza dell'ultimo aereo, saranno 12 i voli speciali, tra cui anche quello delle 12 di Ita Airways, che porteranno nella capitale albanese circa 2000 tifosi. Tra questi c'erano anche molti vip pronti ad assistere dal vivo a Roma-Feyenoord. Oltre a Rosella Sensi, invitata speciale dei Friedkin, hanno raggiunto o raggiungeranno Tirana anche Venditti, Blanco e Edoardo Leo tra gli altri. Con le valigie in mano anche Cristian Totti, che si unirà a papà Francesco - ora a Monaco -, direttamente in Albania. Sarà presente anche il sindaco Gualtieri, al centro di un incontro col suo omologo di Tirana.