Roma-Feyenoord: biglietti, date e… Mkhitaryan. Tutto sulla finale di Tirana

È tutto vero. La Roma è in finale di Conference League contro il Feyenoord. Si gioca a Tirana il 25 maggio e se fino a qualche ora fa anche solo parlarne era vietato per scaramanzia, ora è d'obbligo. Lo stadio (Arena Kombetare) ha 22.500 posti a sedere, che ancora non sono in vendita. Considerato che 500 andranno a personalità varie, più gli addetti stampa, e 10000 (5000 per parte) verranno dati gratis dall’Uefa alle due società che arriveranno in finale, rimangono circa 5 mila tagliandi da acquistare per i tifosi giallorossi. Che, supponiamo, potrebbero costare in media 100 euro a persona, per chi non riceverà il pass gratuitamente dalla Roma come "utente" fidelizzato. Si gioca quindi il 25 maggio: un giorno prima come di consueto la conferenza stampa e la rifinitura. Di certo la Roma sarà accolta da tantissimi tifosi a Trigoria e in aeroporto.

Biglietti gratis per la finale, quali sono i requisiti

Ma quali sono i requisiti per ottenere i ticket in omaggio dal proprio club? Innanzitutto, di quei 6mila, la metà andranno sicuramente all’altra squadra contro cui ci si giocherà la prima edizione della Conference, ovviamente. Gli altri saranno destinati, per esempio, agli abbonati più longevi, a coloro che hanno assistito alla maggior parte delle trasferte, non a sponsor, partner e club funzionari però. Se ci sono questi presupposti, insomma, potreste essere tra i fortunatissimi. Altrimenti, Ceferin ha comunque messo dei paletti per il costo dei biglietti che non devono superare i 180 in Champions, e partono da 70 euro. In attesa che si possano acquistare, però, ci si deve necessariamente iscrivere al sito dell’Uefa.

Finale di Conference, voli e alberghi

Con la Roma in finale, sono in arrivo pacchetti con volo e pernottamento per tutti i tifosi. E quindi dei voli charter dedicati. Senza nessun charter, i voli meno cari che potrebbero portarvi da Roma alla capitale albanese costano circa 275 euro. L’andata, offerta da WizzAir, per il 24 maggio parte alle 13:50 da Fiumicino e arriva alle 15:10 a Tirana, e fin qui tutto bene; il ritorno, invece, per il 26 potrebbe essere un po' più complicato. Partenza alle 4 del mattino dall’Albania, arrivo alle 5:15 a Belgrado, in Serbia, alle 6:45 nuovo volo per Fiumicino, con atterraggio previsto per le 8:20. L’alternativa a questa attraversata è un po’ più costosa: 145 euro di differenza per partire, sempre con WizzAir, a mezzogiorno da Tirana e tornare a casa per le 13:35 (ma c’è il bagaglio in stiva incluso).

Il pernottamento potrebbe non essere un problema: due notti, per un adulto, nella città che ospiterà la finale della neonata competizione Uefa costano da venti euro a mille. Dipende, insomma, dai gusti, e dalle possibilità economiche, ovviamente.

Riepilogando: con poco più di 300 euro, 350/400 se si considerano i costi del dover mangiare in Albania, ci si potrebbe gustare una finale storica per i giallorossi, che avranno sicuramente bisogno di tutto il supporto per portare il trofeo a casa. Per scaramanzia, non si dice nulla. Ma prima si prenota, più si risparmia.

Il ritorno di Mkhitaryan

Tornando al campo la buona notizia può essere il ritorno di Mkhitaryan. Perché l'infortunio dell'armeno è recuperabile in una quindicina di giorni. E quindi potrebbe tornare utile proprio in finale. I compagni gli hanno fatto un regalo niente male e ora sta a lui dare il massimo per recuperare. "Non abbiamo un altro come lui", ha detto Mourinho. Che infatti lo aspetta a braccia aperte.