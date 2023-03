Roma-Feyenoord: biglietti a breve in vendita. Il 20 aprile il ritorno all’Olimpico

Ci saranno delle fasi diverse di vendita: le prime per gli abbonati di campionato e coppe e l'ultima sarà libera

La Roma ha pescato il Feyenoord nei quarti di finale di Europa League. I giallorossi hanno affrontato gli olandesi nella sfida di Tirana. La gara di ritorno si giocherà all'Olimpico il 20 aprile e il club ha già comunicato che la vendita dei biglietti partirà tra pochissimo. Ci saranno delle fasi diverse: le prime 2 per gli abbonati di campionato e coppe e l'ultima sarà libera. I tifosi sono pronti e probabilmente ci starà un altro sold out. La squadra di Mourinho ha bisogno del massimo supporto per la conquista della semifinale. Nel turno successivo la Roma potrebbe affrontare una tra Bayer Leverkusen e Union Saint Gilloise.