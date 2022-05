Ancelotti: “Rimango un super tifoso della Roma, stimo molto Mourinho”

L'allenatore del Real Madrid guarderà la finale di Conference League: "Ora alla Roma c'è un grande allenatore oltre che grande amico"

In attesa di giocarsi la Champions con il suo Real Madrid contro il Liverpool, Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista alla Uefa in vista di Roma-Feyenoord. In quest'occasione l'allenatore ha voluto sostenere José Mourinho e il club giallorosso. Queste le sue dichiarazioni: "Ho vissuto 7-8 anni a Roma e sono stato alla grande, avevo 20 anni. Ancora ricordo molto bene quel periodo e rimango un super tifoso della Roma. Ora alla Roma c'è un allenatore che stimo molto oltre che un amico come Josè Mourinho. Certo che guarderò la finale"