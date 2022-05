Roma-Feyenoord, caos biglietti: problemi sul sito Uefa, tifosi infuriati

Il prezzo dei biglietti varia da 25 euro a 125 e la Uefa ne ha messi a disposizione circa 10mila

Tirana è una mission impossibile. Come se non bastassero i prezzi alle stelle di trasporti, aerei, navi, alberghi e dei tagliandi rimessi in vendita dai bagarini, per i tifosi della Roma è stata una catastrofe anche l'acquisto sul sito della Uefa dei biglietti per la finale di Conference League contro il Feyenoord . Mentre la fase dedicata ai biglietti gratis per gli abbonati - con tanto di lotteria realizzata direttamente dal club - è riuscita senza intoppi, non si può dire lo stesso per questa seconda fase gestita stavolta dalla Uefa. Diecimila biglietti in totale "disponibili" dalle 12, che in pochissimi però sono riusciti ad acquistare.

In ordine: da mezzogiorno centinaia di migliaia di tifosi hanno fatto il loro accesso tramite credenziali al sito della Uefa. Dopo una "waiting room" di alcuni minuti, per i più fortunati ecco la finestra per la selezione dei biglietti. Quattro categorie di prezzo: dalla categoria 1 da 125 euro alla quarta da 25 (la seconda da 85 e la terza da 35). Il problema? Che nel sistema apparivano in ordine del tutto casuale. Prima la categoria uno, poi la quarta, poi di nuovo la uno. Nessuna logica, quindi, e soprattutto nessun via libera per l'acquisto effettivo. Perché ai tifosi interessava esserci indipendentemente dal posto nello stadio. Ma una volta selezionato il numero dei biglietti (secondo la Uefa fino a 4, ma in realtà per alcune categorie era acquistabile solamente un tagliando), la schermata di errore: "Sfortunatamente, non siamo in grado di portare a termine la tua richiesta. Ci scusiamo per l'inconveniente. Per favore riprova più tardi o riaggiorna la pagina". E i romanisti hanno provato e riprovato, fino a perdere le speranze e a scaricare la loro rabbia su social e radio. In pochissimi hanno esultato per esserci riusciti. Dopo la prima fase scattata alle 12 un messaggio della Uefa avvisava che la ripresa sarebbe ripartita alle 14.