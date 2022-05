Mourinho: “Mikhitaryan è pronto. Dobbiamo giocare come sappiamo per il trofeo”

Potrete seguire la diretta testuale della conferenza stampa su Forzaroma.info.

Redazione

La Roma è a un passo dal sogno. Domani si giocherà la possibilità di portare a casa il primo trofeo europeo della sua storia, una responsabilità di cui Mourinho è ben consapevole. Ne ha parlato nella consueta conferenza stampa di vigilia.

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

Un lungo viaggio iniziato in agosto, poi 9 mesi di percorso con 55 partite, qual è la consapevolezza? "Siamo arrivati alla fine di questa stagione. Con due finali da giocare in 4 giorni: la prima ci dava quello che noi meritavamo e quello che avevamo come obiettivo cioè l'Europa League. Siamo riusciti a vincere quella finale. Non si scriveva la storia ma finire il lavoro dell'anno per raggiungere un obiettivo. Per la Roma finire in zona Europa League è normale. Questa finale è storia. Abbiamo scritto la nostra per arrivare qui, ma in finale dobbiamo fare il tutto possibile per vincere e fare la storia".

E' riuscito a contenere l'euforia della squadra? Come sta Mkhitaryan? "Lo abbiamo fatto prima di Torino. Era una gara difficile. Era una finale che ci dava l'attenzione giusta per giocarci questa in cui c'è la coppa in palio. Non avevamo bisogno della tensione extra. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'Europa League ed era il miglior modo per pensare solo al Feyenoord. Con il mio staff siamo stati a Trigoria da venerdì senza mai uscire. I giocatori non potevo chiedere questo, ma penso che loro stanno bene. Vedo la squadra attenta e felice. Stiamo bene. Mkhitaryan si è allenato oggi per la prima volta in gruppo, una piccola sessione senza significato a livello di finale perché era aperta alla stampa. Molto basica. Per lui è importante, mi fido della sua esperienza. Mi fido di lui, conosce il suo corpo e sa interpretare bene i sintomi. Alla fine del lavoro mi ha detto che è a disposizione".

MOURINHO A SKY SPORT

Alcuni non hanno mai vissuto una finale, può fare un corso accelerato per gestire le emozioni per la finale? "No, non riesco a gestire neanche la mia. Magari gli altri con la mia stessa esperienza possono dire il contrario".

Che errore non bisogna fare? "Dobbiamo fare quello che facciamo ogni partita. Per questo dico di pensare sempre alla prossima e la prossima è una finale, l'ultima della stagione, c'è qualcosa di speciale che è un trofeo. Ma si deve fare esattamente lo stesso".

Sono momenti che aiutano per la mentalità? " Per il gruppo fa parte di un percorso ".

Che partita si aspetta? "Non lo so, loro hanno avuto tanto tempo per lavorare. Non si sa mai se possono presentare qualcosa di diversa, nel loro percorso hanno cambiato qualcosa. Col Marsiglia hanno fatto 0-0 ed era una partita diversa dalla loro filosofia. Non lo so, noi sappiamo come vogliamo giocare".

Mkhitaryan ha la condizione fisica per essere titolare? "Ha la condizione fisica per aiutare la squadra, pensiamo di sì. Siamo ottimisti, senza squadra ieri ha fatto test veri e oggi con la squadra...sensazione positiva".