Roma, festa Tirana! Mou fa il “5”, gioia dei Friedkin e Pellegrini alza la coppa

All'Arena Kombatare è cominciata una notte indimenticabile

Una festa destinata a durare per settimane. La Roma ha vinto la Conference League e tra l'Olimpico e Tirana è cominciata una festa senza precedenti. All'Arena Kombatare al fischio finale Mourinho si volta verso la tribuna e fa il segno "5" come le coppe diverse vinte in carriera dopo aver vissuto con il fiato sospeso gli ultimi minuti. Una gioia come se fosse un bambino, eppure di finali - e più prestigiose - ne ha vinte eccome in passato. Si sono sbottonati finalmente anche i Friedkin, orgogliosi della loro squadra. Hanno esultato in tribuna e poi sono immediatamente scesi in campo dove hanno premiato prima il Feyenoord e poi la Roma. Intanto i romanisti sulle tribune di Tirana è partita una festa. Prima della gioia più grande: Pellegrini che alza la coppa al cielo di Tirana. Una notte unica.