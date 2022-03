Roma, è festa: Abraham trascinatore, poi tutti in posa a indicare il 3 – FOTO

I giallorossi si godono il pomeriggio da sogno. Mourinho è invece subito andato negli spogliatoi, per dare risalto alla prestazione della squadra e non rubargli la scena

Roma-Lazio finisce 3-0. I giallorossi dominano il derby e asfaltano la squadra di Sarri, superata anche in classifica. Dopo il fischio finale è stata festa grande sotto la Curva Sud. Tutta la squadra si è scatenata esultando e saltando insieme ai tifosi. Mattatore assoluto, come in campo, Tammy Abraham. Il primo ad arrivare e l'ultimo ad andare via. Sempre più trascinatore della squadra e a suo agio in giallorosso, l'inglese si gode la doppietta da sogno. Mourinho dopo la fine del match ha invece lasciato subito il campo, proprio per dare spazio ai suoi giocatori, autori di una prestazione impeccabile.