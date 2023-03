Roma, Festa della Donna: una sciarpa rosa per supportare le vittime di violenza

L'8 marzo la Roma scenderà in campo al fianco delle donne. Per celebrare la festività, il club ha organizzato una serie di iniziative. Ve ne saranno alcune volte alla prevenzione sanitatria. In tal senso, verranno offerte prestazioni mediche visite ginecologiche, esami della tiroide, mammografie, pap-test e screening del colon nelle ASL di Roma 1 e Roma 3, nel Poliambulatorio San Raffaele Termini e nella Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico dove saranno presenti Emanuela Testa e Giada Pellegrino Cimò della Roma Femminile. Inoltre l'8 marzo verrà messa in vendita una speciale "Pink Scarf" nei Roma Store di via del Corso, piazza Colonna, via Ottaviano, cc Maximo e cc Porta di Roma (la sciarpa sarà disponibile anche il 9, in occasione del match contro la Real Sociedad, nello store di Viale delle Olimpiadi e nella Toyota Fan Zone). I ricavati delle vendite verranno utilizzati per acquistare lettini ginecologici e divisori medicali che saranno donati alle strutture sanitarie che si occupano di donne vittime di violenza. Infine, a sostegno dell'iniziativa "Amami e basta", verrà installata un'altra panchina rossa, simbolo della lotta alla violenza di genere, nel Parco Barone Rampante. Sui canali ufficiali del club è possibile consultare l'elenco delle strutture sanitarie coinvolte nel progetto dell'8 marzo.