Roma, oggi a Circo Massimo la festa per la Conference League: info e orario

Si parte dalla Regione, previste un milione di persone. Prima ci deve essere l'ok della questura

Dopo il trofeo, per la Roma (e per Roma) è il momento del bagno di folla. Dei festeggiamenti con chi, quest'anno e in passato, non ha mai mancato di dare il proprio supporto. Ancora ci sono dei dettagli da limare, come il via libera della questura, ma orientativamente o verso le 15:30 o verso le 18, la squadra che ha vinto la Conference League farà il suo percorso trionfale per la città per mostrare a tutti la coppa conquistata ieri sera a Tirana.