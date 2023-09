Roma, Ferrero: “Totti non deve essere un’operazione di marketing. Lui è il calcio”

Massimo Ferrero è tornato a parlare di Roma. L'imprenditore romano e di fede giallorossa, ai microfoni di Radio Cusano Campus si è soffermato in particolare sul possibile ritorno in società di Francesco Totti: "La Roma con Totti non deve fare un'operazione di marketing, ma affidargli un compito importante dirigenziale, farlo lavorare. Non deve esser l'uomo immagine. Può sistemare lo spogliatoio, portare dei giovani e sistemare questa confusione". Questo l'incipit di Ferrero che ha poi proseguito: "Non è un pupazzo, va rispettato. Lui farà il bene della Roma. A Mourinho va dato tempo, lui è un grande motivatore e risolverà questa situazione. Io conosco Totti fin da quando era bambino, ha sofferto con Spalletti e non è stato gestito bene il giorno del suo addio al calcio, andava organizzato un altro evento, Pallotta è stato un serpente". Poi la chiosa finale: "Totti è il calcio, si è ridotto lo stipendio e non ha giocato per i soldi, è un esempio del calcio e ora vuole rientrare, ma attenzione non è la Roma che dà una mano a Totti, semmai il contrario".