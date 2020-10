Roma fermata dal CSKA Sofia, i social accusano: “Questa squadra è peggio di quella di Carlos Bianchi”

Delusione europea per la Roma. I giallorossi ottengono solo un incolore 0 a 0 contro il modesto Cska Sofia, mancando l’allungo decisivo nel gruppo A di Europa League. Una prova deludente per i giallorossi, che hanno commesso tanti errori nelle scelte decisive ed hanno rischiato a più riprese di subire il gol dello svantaggio. Un risultato che ha scatenato subito le ire dei tifosi, che sui social hanno sfogato tutta la loro frustrazione. “Squadra ed allenatore imbarazzanti, una noia mortale e col rischio di prendere il gol quasi in ogni occasione” il giudizio lapidario di Emanuele, mentre Piero punta il dito contro le seconde linee: “Panchinari deludenti, anche quest’anno sarà una delusione”. Disamine sulla squadra che si possono riassumere in un unico ed inequivocabile commento: “Questa Roma è peggio di quella di Carlos Bianchi”.

Tra i giocatori più bersagliati sicuramente Rick Karsdorp, che secondo Andrea “non giocherebbe titolare neppure nella Lodigiani”. Non convince per il momento neppure l’impatto in giallorosso del bomber di scorta Borja Mayoral, tanto che Claudio arriva addirittura a chiedersi se “non fosse meglio tenere Kalinic”. Tante critiche feroci, anche se c’è anche chi, come Ivano, non dimentica un po’ di sana ironia: “Mi sono annoiato peggio di quando accompagno la domenica mia moglie al centro commerciale”. Stesso tono utilizzato su Twitter da un altro supporter giallorosso, che sottolinea la pochezza tecnica degli avversari della Roma di questa sera: “Praticamente abbiamo pareggiato con una comitiva di amici che se ritrova il giovedì per un calciotto”.

Tra i pochi a difendere la squadra dopo la prova di stasera c’è invece Fernando: “Non capisco tutte queste critiche guardate anche gli altri con rose molto più valide non è che facciano tutto sto gran calcio eh…”. Da apprezzare il tentativo di vedere il bicchiere mezzo pieno, anche se il passo indietro compiuto oggi dalla Roma non è ovviamente passato inosservato.