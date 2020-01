Roma, Ferdinand: “Smalling? Lo United non doveva cederlo”

Rio Ferdinand, ex capitano del Manchester United, ha parlato di Chris Smalling, passato in estate dai Red Devils alla Roma. Come riporta metro.com.uk, Ferdinand ha definito un errore la cessione del centrale inglese da parte del Manchester United. Queste le parole dell’ex difensore centrale: “Smalling? Era il miglior difensore del club. Non capisco la sua cessione, ma questa è solo la mia opinione. Se dovessi giocare oggi contro il Burnley e dovessi scegliere un difensore centrale da schierare per il Manchester United, il suo sarebbe il primo nome sulla lista“.