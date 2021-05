Roma Femminile, Zingaretti si complimenta: “Grandi ragazze, orgogliosi di voi”

Il presidente della Regione Lazio si congratula con le giallorosse per la vittoria della Coppa Italia

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha lanciato un messaggio sul proprio profilo Facebook alle ragazze della Roma femminile dopo la vittoria di ieri in Coppa Italia: "Dopo la straordinaria vittoria del campionato femminile primavera da parte della AS Roma, ieri un'altra splendida notizia per la compagine femminile giallorossa: la vittoria della Coppa Italia. Grandi ragazze, Roma e' orgogliosa di voi". È stato il primo trofeo nella storia della Roma femminile e il primo della gestione Friedkin. Le ragazze allenate da Elisabetta Bavagnoli hanno avuto la meglio del Milan ai calci di rigore, dopo che i minuti regolamentari e i supplementari erano terminati con zero reti all'attivo. Grande protagonista è stata il portiere Caesar, capace di neutralizzare ben 2 calci di rigore delle rossonere.