Roma Femminile, Wenninger: “A fine stagione mi ritiro, ma prima voglio i trofei”

"Volevo inviarvi questo messaggio, per dirvi che mi ritirerò al termine della stagione. - ha detto il difensore Carina Wenninger, attraverso i canali social del club - È una decisione davvero difficile per me perché sto vivendo una stagione fantastica a Roma, e sono felice di aver scelto questo club, mi sono sentita a casa dal primo momento. Ma ora voglio iniziare un nuovo capitolo della mia vita, posso tornare a casa dopo 16 anni e avere la grande possibilità di lavorare per la Federazione austriaca, nel settore femminile, per migliorare le giovani ragazze. Spero di festeggiare con voi al Tre Fontane il mio ultimo match. La Roma è magica. Voglio dare tutto e fare di tutto per sdebitarmi, vincendo altri due titoli con la maglia giallorossa: lo scudetto e la Coppa Italia. Sono sicura che sia possibile, insieme possiamo farcela. Non vedo l'ora di giocare le ultime partite al Tre Fontane e festeggiare insieme ai tifosi. Grazie Roma, hai catturato il mio cuore".