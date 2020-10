Roma Femminile, vittoria nel finale contro la San Marino Academy: finisce 3-2

Terzo successo in campionato per la Roma Femminile, che nel finale trova il successo contro la San Marino Academy. Nella 6° giornata della Serie A, la formazione allenata da Elisabetta Bavagnoli vince 3-2, festeggiando grazie al gol di Annamaria Serturini al minuto 89. Prima della giallorossa era andata a segno Paloma Lazaro, autrice dell0 0-1 al 10′ e dell’1-2 al 43′. Le padrone di casa erano però sempre riuscite a rispondere agli acuti delle capitoline, grazie alla doppietta di Barbieri, in rete al 42′ e al 44′ del primo tempo. Con questa vittoria, la Roma sale provvisoriamente al quinto posto in classifica, a 11 punti.