Fiorentina-Roma Femminile 0-2, Serturini e Hegerberg stendono la viola – FOTO GALLERY

Dopo la batosta nel match iniziale contro il Milan, la Roma Femminile di Bavagnoli trova il riscatto battendo a domicilio la Fiorentina per 2 a 0. Una grande prova di forza e di personalità per le giallorosse, che grazie ai gol di Serturini ed Hegerberg guadagnano la prima vittoria stagionale, superando una delle squadre più accreditate alla vittoria finale della Serie A. La sfida la sblocca Anna Maria Serturini, che stoppa dai 25 metri e con un tiro preciso centra l’incrocio dei pali fulminando il portiere avversario Durante. Le giallorosse si sciolgono, le viola invece si innervosiscono: al minuto 66 Breitner entra male su Bonfantini e per il direttore di gara è rosso diretto. La Roma prende definitivamente in mano il match, raddoppiando con Hegerberg al 74esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Una vittoria decisiva per il morale, soprattutto in vista del prossimo match contro l’Empoli.