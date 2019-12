Roma Femminile, vittoria 2-0 sul Tavagnacco: in gol Andressa e Bartoli

Reazione serviva e reazione c’è stata. Dopo la brutta sconfitta casalinga contro la Juventus, la Roma Femminile di Betty Bavagnoli ritrova il passo sconfiggendo davanti al pubblico del Tre Fontane il Tavagnacco per 2 a 0, grazie alle reti di Andressa e Bartoli. Subito marce altissime per le padrone di casa, che si riversano in attacco provando a sbloccare la partita. La svolta arriva infatti dopo 11, quando Bartoli entra in area e viene stesa. Dagli undici metri va Andressa che non sbaglia e sigla la prima rete con la maglia romanista. La capitana è la più scatenata e, dopo aver procurato il penalty, si mette in proprio raddoppia dopo appena due minuti dal vantaggio. I ritmi calano nella ripresa, con la Roma che gestisce con calma e personalità il rientro delle avversarie fino al novantesimo. Adesso per le giallorosse ci sarà la sfida di blasone con l’Inter, una gara da non sbagliare per rimanere nelle zone nobili della Serie A.