Roma femminile, ufficiale Prugna: subito in prestito alla Samp con Pettenuzzo

L'asse Roma-Sampdoria si scalda anche a livello femminile. Dopo la cessione di Villar che vestirà blucerchiato nelle prossime ore, i giallorossi hanno chiuso altre due uscite in direzione Genova. La prima è il prestito di Tecla Pettenuzzo, giovane difensore classe '99 che - come comunicato dalla Roma - ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2024 e poi il suo contratto con la Samp per la prossima stagione. I giallorossi, intanto, hanno annunciato anche l'arrivo di Cecilia Prugna dall'Empoli: la centrocampista offensiva, nata nel '97, ha firmato fino al 30 giugno 2024 e contestualmente è passata in prestito anche lei alla Sampdoria.