Roma femminile, ufficiale l’arrivo di Korpela: “Essere qui un orgoglio”

Un altro colpo in entrata per la Roma femminile. Dopo Laura Feiersinger e Barbara Latorre, i giallorossi hanno annunciato l'ingaggio di Tinja-Riikka Korpela. Si tratta di una calciatrice finlandese, classe '86, che arriva dal Tottenham e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Sul sito ufficiale della Roma anche le parole dell'ex portiere di Bayern Monaco ed Everton: “Sono molto felice ed entusiasta del mio arrivo alla Roma. È un grande club con una tradizione importante e sono orgogliosa di rappresentarlo. Farò tutto il possibile per aiutare la squadra ad aver successo in tutte le competizioni, in Italia e in Europa”.