Roma Femminile, ufficiale: Kollmats è una nuova calciatrice giallorossa

"Onorata di entrare a far parte della Roma, il club punta a raggiungere grandi traguardi e io voglio far parte di quest’avventura" le prime parole del neo acquisto della squadra di Spugna

Il sito ufficiale della As Roma ha ufficializzato l'acquisto di Beata Kollmats. Sul canale ufficiale del club si legge che La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2023. Kollmats rinforzerà la difesa della squadra di Alessandro Spugna nella seconda parte della stagione. “Sono onorata di entrare a far parte della Roma, il club punta a raggiungere grandi traguardi e io voglio far parte di quest’avventura. Penso di poter crescere molto qui e allo stesso tempo spero di poter aiutare la squadra con la mia esperienza” le sue prime parole. Beata arriva dal Göteborg/Häcken FC di cui è stata negli ultimi anni il capitano e con cui ha vinto la Coppa di Svezia e la Supercoppa. Nell’edizione 2021-22 ha disputato la Women’s Champions League giocando 4 partite contro Benfica, Bayern e Lione. L'Head of Women's Football Betty Bavagnoli ha dichiarato invece: “Beata è una calciatrice dotata sia di qualità tecniche che di visione di gioco, tutti elementi che rispecchiano i nostri principi, ha deciso di intraprendere con noi una nuova sfida per la sua carriera e siamo certi che grazie anche alle sue doti di leadership potrà aiutarci molto”.