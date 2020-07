Roma femminile, ufficiale il primo rinforzo: ecco Paloma Lazaro: “È un progetto ambizioso” – FOTO

Riparte la stagione della Roma femminile. Dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions dell’ultimo anno, le giallorosse riprendono gli allenamenti per riprovarci quest’anno. Il mercato è aperto ed è stata annunciato il primo acquisto ufficiale. Si tratta di Paloma Lazaro, attaccante ex Pink Bari e Fiorentina che prenderà il posto di Thestrup. La spagnola ha sostenuto oggi le visite mediche insieme alle compagne di squadra a Villa Stuart.

Queste le sue prime parole a Roma tv: “Ho scelto la Roma perché è un club che ha una grande storia dietro, ha un progetto ambizioso e penso che quest’anno potremo fare una buona stagione e un buon campionato, la squadra è forte. Ho affrontato la Roma tre volte e mi ha trasmesso un buon feeling; è una squadra costruita tempo fa e le ragazze sono molto brave, alcune giocano anche in Nazionale. Vogliono sempre la palla e a me che arrivo dalla Spagna piace molto questo tipo di gioco. Penso che mi troverò molto bene. Mi aspetto una stagione più competitiva, credo che il calcio femminile stia crescendo tanto, ogni anno di più. Mi aspetto un campionato competitivo, vedremo cosa succederà dopo questo periodo con il coronavirus, sperando che non torni. Penso che l’ambizione che abbiamo tutti è di tornare a giocare. Sono un’attaccante a cui piace giocare la palla, la mia forza è l’uno contro uno. Non ho una posizione fissa, posso muovermi in qualsiasi posizione in attacco. Dopo questo periodo tanto lungo, dopo tre mesi, c’è la voglia di tornare in campo, di sentire la palla, vivere la routine, il gruppo e lo spogliatoio”.