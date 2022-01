Roma Femminile, Thaisa Moreno positiva al Covid

La calciatrice, regolarmente vaccinata, è in buone condizioni ed è stata posta in isolamento domiciliare

La Roma ha annunciato tramite una nota sul sito ufficiale la positività al Covid-19 di Thaisa Moreno. La calciatrice, regolarmente vaccinata, è in buone condizioni ed è stata posta in isolamento domiciliare. Il club fa sapere inoltre di aver allertato le autorità sanitarie competenti. Brutta notizia per Spugna che dovrà fare i conti con l'ennesima assenza dovuta ai contagi. La centrocampista salterà almeno la sfida contro il Napoli che si giocherà domenica alle 12:30.