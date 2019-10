Roma Femminile, Tecla Pettenuzzo testimonial di “Atleti al tuo fianco” per la lotta al cancro – FOTO

Tecla Pettenuzzo, difensore della Roma Femminile, è la nuova testimonial di “Atleti al tuo fianco”, iniziativa per la lotta contro il cancro. Lo fa sapere tramite il proprio profilo Instagram dove scrive: “Da quest’anno sono testimonial nella lotta contro il cancro per Atleti al tuo fianco. Le mani unite rappresentano la presenza fisica, il sorriso simboleggia la vicinanza emotiva: sono due necessità fondamentali per ogni persona ammalata di tumore. Il cancro cerca di isolare le persone ammalate e le loro famiglie dal resto del mondo: ricordiamoci di essere presenti, fisicamente ed emotivamente“.