Roma femminile, stop agli allenamenti: attività sospese almeno fino al 30 marzo – FOTO

Anche la Roma femminile si ferma del tutto. Visto il dilagarsi dell’emergenza coronavirus, il decreto del Governo ha imposto lo stop a tutte le competizioni sportive in Italia. Sono consentiti, invece, gli allenamenti a porte chiuse rispettando le norme contenute nel testo del decreto. Anche in questo caso, però, le società stanno cominciando a fermarsi del tutto anche per quanto riguarda le sedute di allenamento. Dopo le decisioni di diversi club di Serie A e non solo, dal Cagliari al Milan, anche la Roma femminile ha sospeso le attività almeno fino al 30 marzo. Ad annunciarlo la stessa società su Twitter.