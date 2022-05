Roma Femminile, Spugna: “Vogliamo vincere il derby, poi penseremo alla finale”

Il tecnico delle giallorosse: "Domani vogliamo i 3 punti perché vorrebbe dire chiudere il campionato a 54 punti, che sono tanti"

Redazione

“Ci sono due partite importanti da giocare. La prima è il derby e poi ci sarà la finale di Coppa Italia. Io credo che il gruppo ora ha la consapevolezza che ogni partita va affrontata con grande serietà e determinazione, infatti anche questa settimana si è lavorato benissimo" ha detto Alessandro Spugna, tecnico della Roma Femminile alla vigilia del derby contro la Lazio.

La classifica non può più cambiare, darà spazio a chi ha giocato meno?

“Abbiamo dimostrato che non ci sono titolatissime. È un gruppo di giocatrici importanti. Il risultato conta relativamente, ma è una partita importante perché è il derby. Alcune sicuramente dovranno riposare, alcune devono recuperare qualche minuto. Vedremo, chi andrà in campo dovrà comunque fare una grande partita”.

Chi non ci sarà?

“Haavi e Glionna non ci saranno. Stiamo cercando di fare il massimo per recuperarle. non sarà semplice ma ci proveremo. Anche Corelli è ancora alle prese con qualche problema e poi ovviamente Ciccotti. Vedremo, vedremo chi dovrà riposare e chi dovrà giocare”.

La Lazio è retrocessa in Serie B, per loro quindi questo derby conta molto come partita e metteranno tutto in campo.

“Sicuramente, ma questo come tutte le squadre che hanno giocato contro la Roma in questa ultima parte di stagione. La partita però è importante anche per noi, perché è un derby. Vogliamo giocarlo nel migliore dei modi, vogliamo i 3 punti perché vorrebbe dire chiudere il campionato a 54 punti, che sono tanti. Vogliamo continuare la striscia di vittorie, quindi è una gara importante anche per noi”.