Roma Femminile, Spugna: “Sono tre punti veramente importanti”

Le parole dell’allenatore delle giallorosse: “Noi ci abbiamo provato più di una volta, avremmo potuto chiudere in vantaggio il primo tempo”

Una vittoria di misura che, per la qualità messa in campo dalla Roma, non rende giustizia a quella che è stata veramente la gara… “Le partite sono così. Purtroppo, quando giochi contro squadre che stanno lottando per non retrocedere, le gare possono complicarsi. La partita è stata quasi in comando, perché il Napoli non ha creato grosse occasioni. Noi ci abbiamo provato più di una volta, avremmo potuto chiudere in vantaggio il primo tempo. In questo momento abbiamo la consapevolezza di poter sbloccare le partite in qualunque momento. Oggi ci siamo riuscite a dieci minuti dalla fine. Bene così, perché sono tre punti molto, molto importanti”.