Roma femminile, Spugna rinnova fino al 2024: “Darò tutto me stesso”

La Roma femminile si affida ancora ad Alessandro Spugna per continuare il suo percorso di crescita, che sta dando frutti sempre più importanti. Il tecnico delle giallorosse ha infatti prolungato il suo accordo col club di un altro anno e a ufficializzarlo la nota della società capitolina: "L’AS Roma è lieta di comunicare che Alessandro Spugna ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024". Nel comunicato anche le parole dello stesso mister: “Ringrazio il Club per questo rinnovo, sento grande fiducia nei miei confronti. Sia io sia la società vogliamo continuare il percorso di crescita iniziato nella scorsa stagione e che ci sta regalando grandi soddisfazioni. Con molta ambizione vogliamo raggiungere obiettivi straordinari, per questo motivo darò tutto me stesso affinché i nostri desideri si realizzino”.