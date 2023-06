Roma femminile, Spugna: “Questa stagione resterà comunque nella storia”

Al termine della finale di Coppa Italia che ha visto la Roma femminile essere battuta in extremis dalla Juventus, il tecnico delle giallorosse Alessandro Spugna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di La7. Queste le sue parole: "Il calcio purtroppo funziona così, avevamo tre o quattro situazioni per portarci in vantaggio. All'unica occasione della Juventus siamo stati puniti. Sono comunque fiero delle mie ragazze perché è stata fatta una prestazione superlativa e non era affatto facile. Abbiamo fatto un gran percorso durante questa stagione che resterà comunque nella storia. Colgo l'occasione per ringraziare tutti. Oggi chi era all'Arechi ha visto una bella partita".