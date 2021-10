Roma Femminile, Spugna: “Prestazione di livello, meritavamo qualcosa in più”

Le impressioni dell'allenatore giallorosso nel post-partita

Redazione

Al termine della gara contro il Milan pareggiata per 1-1 l'allenatore della Roma Femminile Alessandro Spugna ha raccontato le sue impressioni sul match. Queste le sue parole.

Un pareggio che può rappresentare un rammarico per come si era messa la partita? Sì, nel primo tempo c’è stata la prestazione. Stai giocando contro il Milan, a Milano, ci può essere che la partita debba essere combattuta. Forse ai punti qualcosa in più avremmo meritato. Prendiamoci questo pareggio, resta una prestazione di alto livello e in questo momento deve rappresentare una motivazione per dare qualcosa in più nelle prossime partite.

Cosa è mancato nel secondo tempo per portare via i tre punti? Secondo me è mancato anche nel primo il fatto di doverla chiudere. Come è successo anche sabato scorso contro la Juventus. Dovevamo fare il secondo gol, opportunità ne abbiamo avute. Per il resto, non manca nulla. In queste due partite, contro Juventus e Milan, ci siamo espresse molto bene dal punto di vista del gioco.

è mancato un po’ di cinismo? Sì, un po’ di cinismo sicuramente, ma quando giochi contro queste squadre qui non è semplice. Non può sempre finire 4 o 5 a 0. Può anche finire 1-0, magari cercando di gestirla. Anche se oggi prendiamo un gol un pochino casuale. Pazienza. Ci portiamo a casa questo pari. A Milano non era mai successo contro il Milan. Va bene così.