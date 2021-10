Roma Femminile, Spugna: “Juve favorita, sarà bello sfidarle”

"Abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato una partita che è importante ma non determinante"

"Abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato una partita importante ma non determinante ai fini della classifica attuale perché siamo solo alla quinta giornata e non a fine campionato. Dobbiamo giocare con serenità e tranquillità"

Come si immagina questa sfida con la Juventus, che ha cambiato approccio rispetto allo scorso anno. "Intanto con un po' di gente, finalmente. Bella da vivere e da giocare, sono le partite più belle da affrontare. La Juventus ha cambiato qualcosa anche se le interpreti sono più o meno le stesse, ha grande favore nel pronostico totale della stagione. Ha vinto 4 Scudetti consecutivi ed è imbattuta da due anni in campionato. Va assolutamente rispettata, ma l'unica squadra a batterla è stata la Roma in Coppa Italia. Sarà una partita bella da giocare, arriva in un ottimo momento. Ce la dobbiamo godere".