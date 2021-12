Roma Femminile, Spugna: “Felici per il derby ma testa alla Coppa Italia

Doma alle 12.30 la Roma Femminle sfida il Pomigliano. Gara decisiva per il passaggio del turno in Coppa Italia

Felicità post derby? “C’è serenità e gioia per aver fatto un derby importante per la classifica. Domani non sarà semplice perché il sorteggio non ci ha dato una mano. Siamo entrati in questa partita dal primo allenamento dopo la vittoria con la Lazio, dobbiamo passare il turno in Coppa Italia”.