Roma femminile, Spugna e Ceasar: “Peccato per i nostri ‘regali’, ci tenevamo”

Le giallorosse eliminate dalla Supercoppa Italiana contro il Milan: "Abbiamo concesso troppo nel primo tempo, prendendo due gol facili. Nella ripresa un'altra Roma, peccato"

La Roma femminile non riesce nel bis e, dopo averlo battuto ai rigori in finale di Coppa Italia , viene eliminata dal Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana. Le giallorosse di mister Spugna cadono a Latina 2-1 e salutano la competizione. Nel postpartita le parole del tecnico Spugna e del portiere Ceasar:

Si poteva far meglio? Dovevamo essere molto più attenti in queste circostanze, Ciccotti purtroppo era entrata bene ma poi si è fatta male. Lazaro ha cambiato l’inerzia davanti, sono contento per loro.

Un risultato che fa male, soprattutto per come è andata la gara. La Roma ci ha provato fino all’ultimo a recuperarla. Sì, fa male. È chiaro che le partite bisogna giocarle bene fin da subito. Nei primi 10-15 minuti l’avevamo anche iniziata bene, però poi ci siamo un pochettino disunite, ci siamo un po’ abbassate. Gli episodi dei gol sono da rivedere, ma sembravano situazioni facili da leggere. Nel secondo tempo abbiamo fatto una gara diversa, con mentalità, atteggiamento importante, riuscendo quasi a metterla a posto. Sono entrate molto bene le ragazze dalla panchina, e questo è un aspetto molto positivo. Questa partita ci deve insegnare che l’intensità si sta alzando tanto. Oggi il Milan ha fatto una partita caparbia fin dal primo minuto. Bisogna lottare sempre.

Questo è l’insegnamento che la squadra deve portarsi dietro per il futuro? Sì, assolutamente. Ora dobbiamo continuare sulla strada già intrapresa. In campionato siamo al secondo posto, continuando a giocare con intensità. Poi c’è la Coppa Italia, in cui vogliamo arrivare fino in fondo, provando a difendere il titolo conquistato la scorsa stagione. Però, ripeto, senza fame e determinazione sarà difficile.