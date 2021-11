Roma Femminile, Spugna: “Continuità è la parola d’ordine in questo momento”

Le parole del mister giallorosso:" "Stiamo facendo bene e stiamo crescendo, riuscendo a concretizzare di più"

Il match? "La partita è importante, arriva una squadra che non sta in un buon momento, ma è sempre la Fiorentina e ha giocatrici importanti. Dobbiamo essere attente, continuare quello che stiamo facendo: dare continuità è la parola d'ordine in questo periodo".