Roma Femminile, Spugna: “Col Milan sarà difficile, ma l’abbiamo preparata bene”

Le parole dell'allenatore giallorosso in vista della sfida di domani contro le rossonere

Dalle parole di Bartoli è sembrato che le partite avessero chiaro la gara contro la Juventus, quali insegnamenti trarne. Ha avuto anche lei questa impressione? Assolutamente, secondo da partite come queste, in cui abbiamo perso nei minuti finali, ti fanno capire che stiamo colmando il gap nei loro confronti, ma anche nei confronti del Milan che affrontiamo domani.

Con il Milan è una sfida aperta, anche per il tipo di gioco che le squadre propongono. La Roma è offensiva mentre il Milan tende a stare basso e a ripartire... Hanno giocatrici di grande gamba. Dovremo avere pazienza e cercare di mantenere il possesso facendo il gioco che vogliamo fare. Bisognerà fare attenzione perché loro hanno buone giocatrici, soprattutto in avanti. La partita è aperta perché tutte le giocatrici sono forti

Chiederà qualcosa in particolare alle calciatrici? Di giocare come sappiamo senza pensare alla partita scorsa perché dobbiamo pensare ad andare avanti e a giocarci le nostre possibilità di partita in partita. Non è l'ultima di campionato quindi dobbiamo andare con grande serenità.