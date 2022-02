Roma Femminile, Spugna: “Cercheremo di fare una grande gara”

Le parole del mister: "Non dobbiamo pensare che la vittoria dell'andata ci dia serenità per il passaggio del turno perché la gara è da giocare e vale una semifinale"

Come arriva alla gara la Roma? "Dobbiamo continuare su quelle che sono state queste partite. Non possiamo sbagliarla, ma soprattuto dobbiamo continuare a dare continuità alle prestazioni e ai risultati, quindi cercheremo di fare una grande gara. Non dobbiamo pensare che la vittoria dell'andata ci dia serenità per il passaggio del turno perché la gara è da giocare e vale una semifinale, quindi dobbiamo giocare con la massima concentrazione".

Che gara si aspetta dal Como? "Non ha nulla da perdere, viene ad affrontare la partita con la massima voglia di far bene. Magari la partita può anche essere messa in discussione se non avremo l'atteggiamento giusto dall'inizio. Noi dovremmo fare una gara come stiamo facendo nelle nostre ultime prestazioni e quindi dovremmo approcciare da subito molto bene. Dovremmo fare una partita che serva a noi per mettere crescita".