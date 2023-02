Roma femminile, Spugna: “Attenzione all’Inter. Il Tre Fontane è l’uomo in più”

L'allenatore giallorosso aggiunge: "Hanno speso tanto in Coppa Italia e questo può essere un piccolo vantaggio per noi"

Che Inter si aspetta?"Non lo so, loro hanno speso tanto in Coppa Italia e questo può essere un piccolo vantaggio per noi, però è una squadra difficile che ha in attacco giocatrici importanti. Dovremo fare molta attenzione".