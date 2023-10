Roma Femminile, Spugna: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo”

Il tecnico: "È stata anche questa una partita in comando, e questa è la cosa importante"

“La Roma sarà ai gironi di Champions per la seconda stagione di fila. Questo era il nostro obiettivo e lo abbiamo raggiunto. - ha detto il tecnico Spugna ai microfoni del club al termine del match vinto per 6-1 dalla Roma Femminile, valido per l’accesso alla Women’s Champions League, - È stata anche questa una partita in comando, e questa è la cosa importante. Oggi abbiamo provato qualcosa di diverso: al di là delle interpreti, anche come sistema e come cercare di trovare gli spazi per scardinare una squadra che, anche all’andata, aveva difeso con tante giocatrici. Siamo riuscite a fare una buona gara ed è importante. C’è stato anche qualche esordio, questo fa piacere”.

Si aspettava una vittoria così schiacciante, nelle due gare? “Non lo so. Noi cerchiamo sempre di fare un calcio offensivo, creando tante occasioni, e quindi quando arrivano tanti gol siamo contenti. Oggi è andata così, abbiamo avuto subito la possibilità di segnare, e questo ci ha fatto capire che avremmo potuto concretizzare. E così è stato”.

Oggi abbiamo visto anche tante calciatrici che non avevano mai giocato insieme. “Sì, infatti. Oggi era anche un modo per poter provare qualcosa, per creare le giuste sintonie tra tante calciatrici che non avevano ancora giocato tanti minuti insieme. Questo conta, perché poi, come dico sempre, ci sarà bisogno di tutte. Oggi era un banco di prova per poter dare loro un minutaggio importante”.

