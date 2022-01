Roma Femminile, sospeso il campionato Primavera per l’alto numero di contagi

Troppi contagi nelle squadra di Primavera Femminile. Stop al campionato fino alla fine di gennaio

Tramite un comunicato ufficiale, la Roma ha reso noto che la Divisione Calcio Femminile ha sospeso il Campionato Primavera fino alla fine di gennaio a causa dell'elevato numero di contagi all'interno dei vari gruppi squadra. Rinviate dunque per il momento tre giornate di campionato nelle quali la Roma avrebbe dovuto affrontare Palermo, Sassuolo e Ravenna per mantenere la testa della classifica.

"La Divisione Calcio Femminile ha disposto la sospensione del Campionato Primavera fino alla fine di gennaio. L’elevato numero di contagi che sta interessando i gruppi squadra ha reso necessaria una ripianificazione dei calendari del torneo Under 19 femminile. Sono state rinviate a data da destinarsi la tredicesima, quattordicesima e quindicesima del Girone 2. Per la Roma Primavera si tratta delle sfide con Palermo, Sassuolo e Ravenna. Le giallorosse con la vittoria sul San Marino per 9-0 hanno riconquistato la vetta della classifica, prima della sosta natalizia. Ora si trovano a 28 punti con una lunghezza di vantaggio proprio sul San Marino. La squadra di Fabio Melillo ha finora disputato 11 gare con un rendimento di 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta, realizzando 64 gol e subendone solo 7. Al momento la migliore marcatrice è Giada Tarantino con 15 reti, seguita da Bergersen a 8 gol, 6 per Ferrara, Grossi e Petrara".