Roma Femminile, Soffia: “Conquistare la finale di Coppa Italia era un obiettivo”

Il difensore delle giallorosse si è espressa ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria contro l'Empoli: "Dobbiamo continuare così"

Angelica Soffia, difensore della Roma Femminile, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria contro l'Empoli di due giorni fa che ha permesso alle giallorosse di qualificarsi per la finale di Coppa Italia: "Conquistare la finale era uno dei nostri obiettivi. Ma non solo, adesso vogliamo riconfermarci. Ci aspetta una finale da vincere. Che effetto mi ha fatto tornare al gol? Segnare è un’emozione unica, soprattutto farlo per la Roma. Speriamo che diventi un’abitudine. La stagione non è ancora finita, dobbiamo continuare così".