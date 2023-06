Roma Femminile, Severini saluta: trasferita a titolo definitivo alla Fiorentina

Emma Severini è ufficialmente trasferita alla Fiorentina a titolo definitivo. La scorsa estate era arrivata a Firenze in prestito dalla Roma collezionando in maglia viola 17 presenze e un gol. La centrocampista proprio poco, fa ha firmato un contratto di passaggio definitivo con la Fiorentina fino al 30 giugno 2026. Alla giovane centrocampista classe 2003, la Roma Femminile augura un grande in bocca al lupo con un tweet.