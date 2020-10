Roma femminile, Serturini: “Pari che sta stretto”. Bavagnoli: “Arrabbiata e delusa”

Un pareggio che lascia parecchio amaro in bocca, quello arrivato per la Roma femminile in casa dell’Inter. Le giallorosse escono dal campo con 1 punto, ma soprattutto con tanto rammarico. Ecco le parole di Annamaria Serturini e del coach Elisabetta Bavagnoli:

BAVAGNOLI A ROMA TV

Gara dominata, ma solo un punto

Oggi devo dire che sono un po’ arrabbiata e delusa, è vero. Credo che l’abbiamo interpretata bene, con lo spirito giusto, abbiamo dominato sotto il punto di vista del gioco. Meritavamo di più, ma non possiamo meritare una vittoria se non finalizziamo quei palloni.

Manca del cinismo

L’analizzeremo, manca precisione nell’ultimo passaggio, mancano qualità, concretezza e cinismo. Non credo che le ragazze volessero peccare di leziosità. Ci deve essere fame di andare in porta e di concretizzare.

Ora c’è il San Marino in trasferta

Dobbiamo invertire la rotta. Se giochiamo così porteremo a casa tante vittorie. Ho visto un atteggiamento diverso rispetto a gare passate. Dobbiamo avere più cattiveria a partire dalla prossima partita.

SERTURINI A ROMA TV

Pareggio stretto

Ci va stretto, creiamo tanto ma non concretizziamo, dobbiamo migliorare qui. Dobbiamo fare di più e lavorare tanto per ottenere quello che vogliamo.

Cinquanta presenze e 20 in gol con la Roma

Avrei voluto festeggiare con una vittoria, ma sono contentissima. Voglio farne tante altre, è un’emozione indescrivibile ogni volta. Dobbiamo migliorare per ottenere il massimo.

Prossima gara in trasferta, bisogna invertire il trend

La prossima trasferta dobbiamo vincerla, punto.