Roma Femminile, Serturini: “Mi dispiace tanto non poter vivere questo Europeo”

Annamaria Serturini, attaccante della Roma Femminile, ha parlato tramite un post sul proprio profilo ufficiale Instagram sulla mancata convocazione con l'Italia all'Europeo: "Mi dispiace tanto non poter vivere da vicino questo Europeo. Sosterrò le mie compagne da qui, correndo insieme a loro con tutto il mio cuore. Le ringrazio tutte per il percorso fatto insieme fino ad oggi. Siete forti e sarò la vostra prima tifosa! Forza Italia, Forza Azzurre".