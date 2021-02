Roma Femminile, secco 4 a 0 alla Pink Bari: giallorosse al quarto posto

Trasferta vincente per la Roma Femminile di Betty Bavagnoli. Le giallorosse infatti superano agevolmente la Pink Bari per 4 a 0 guadagnando tre punti fondamentali che proiettano le calciatrici al quarto posto in classifica, alimentando le ambizioni di qualificazione Champions. Gara aperta dalla rete di capitan Bartoli al minuto 29, con il raddoppi siglato da Paloma Lazaro dieci minuti dopo grazie a un tocco sottoporta su imbeccata di Andressa. Giugliano cala il tris al 52esimo, mentre è Andressa – tra le migliori di Bavagnoli – a chiudere i conti al minuto 63.