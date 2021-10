Roma Femminile, sconfitta 1-0 contro l’Inter: Nchout decide il risultato

Le ragazze di Spugna non riescono trovare la vittoria dopo aver totalizzato un punto nelle ultime due partite

Ancora una battuta d'arresto per la Roma Femminile. Le ragazze di mister Spugna, dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio con il Milan, perdono fuori casa 1-0 contro l'Inter e rimangono ferme a quota dieci punti in classifica. La sconfitta è arrivata all' 85' grazie alla rete di Ajara Nchout, attaccante camerunense di mister Guarino. La vetta adesso dista 8 punti (in cima ci sono Sassuolo e Juventus) e la Roma dovrà trovare presto le forze per risalire la china.