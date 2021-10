Roma femminile, Sarturini calciatrice del mese – FOTO

Per l'attaccante due gol in questa stagione a Napoli e Milan

Annamaria Serturini sempre più al centro della Roma femminile. L'attaccante è stata premiata dall’Associazione Italiana Calciatori come "Calciatrice del mese AIC" di settembre: al centro sportivo Giulio Onesti ha ricevuto il premio da Chiara Marchitelli, responsabile del settore calcio femminile dell’associazione. Un riconoscimento che valorizza il rendimento costante della numero 15: in stagione due gol a Napoli e Milan, in totale sono 32 in maglia Roma in 80 presenze. Il tutto a 23 anni, con una carriera ancora davanti.