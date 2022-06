Roma Femminile, saluta anche Rachele Baldi

In prestito al Napoli nell'ultima stagione, saluta la Capitale con 9 presenze in totale

Continuano gli addii nella Roma Femminile. Annunciati quelli di Bernauer e Pirone tra le altre, arriva ufficialmente anche quello di Rachele Baldi nell'ultima stagione in prestito al Napoli. La società l'ha salutata così sui social: "Grazie e in bocca per il futuro!". Con la maglia giallorossa ha collezionato in tutto 9 presenze subendo 11 gol.