Roma Femminile, rinviato a data da destinarsi l’esordio in Coppa Italia

Ancora un rinvio per la Roma femminile. La squadra di Betty Bavagnoli avrebbe dovuto cominciare la sua avventura in Coppa Italia contro la Roma FC ma la Figc ha comunicato il rinvio a data da destinarsi: “Preso atto della comunicazione pervenuta da parte della Società Roma Calcio Femminile e considerata la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 avente ad oggetto “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, si dispone il rinvio della seguente gara valevole per il recupero della 2° giornata dei gironi eliminatori della Coppa Italia TIMVISION”.

La squadra di Serie B ha quindi chiesto e ottenuto un ulteriore proroga a causa del coronavirus. Inizialmente si sarebbe dovuto giocare il 1 novembre, poi il 18 e adesso una nuova data da stabilire.