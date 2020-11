Roma Femminile, quattro giallorosse confermate tra le convocate per Italia-Danimarca

La Nazionale femminile è attesa dalla sfida con la Danimarca, la penultima delle qualificazioni europee. Alla gara, in programma martedì alle 17.15, prenderanno parte anche quattro calciatrici della Roma: Rachele Baldi, Elisa Bartoli, Tecla Pettenuzzo e Manuela Giugliano. Le ragazze erano già presenti nella lista delle convocate per il ritiro di Coverciano diramata dieci giorni fa dalla ct Milena Bartolini e, dopo l’ultimo allenamento, sono state confermate nell’elenco. Hanno invece lasciato il gruppo Guagni, Aprile, Marinelli, Polli, Prugna e Filangeri. Questa la lista aggiornata:

Portieri: Rachele Baldi (AS Roma), Laura Giuliani (Juventus), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Empoli), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (AC Milan), Elena Linari (Bordeaux), Tecla Pettenuzzo (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (AC Milan)

Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (AC Milan), Sofia Cantore (Florentia), Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (AS Roma), Marta Mascarello (Fiorentina), Martina Rosucci (Juventus)

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Giacinti (AC Milan), Cristiana Girelli (Juventus), Daniela Sabatino (Fiorentina), Stefania Tarenzi (FC Inter)